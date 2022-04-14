Zentry (ZENT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zentry (ZENT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zentry (ZENT) Informatie Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy. Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy. Officiële website: https://zentry.com/ Whitepaper: https://zentry.com/whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0xdBB7a34Bf10169d6d2D0d02A6cbb436cF4381BFa Koop nu ZENT!

Zentry (ZENT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zentry (ZENT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 64.49M $ 64.49M $ 64.49M Totale voorraad: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B Circulerende voorraad: $ 7.58B $ 7.58B $ 7.58B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 85.03M $ 85.03M $ 85.03M Hoogste ooit: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Laagste ooit: $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 Huidige prijs: $ 0.008503 $ 0.008503 $ 0.008503 Meer informatie over Zentry (ZENT) prijs

Zentry (ZENT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zentry (ZENT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZENT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZENT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZENT begrijpt, kun je de live prijs van ZENT token verkennen!

Zentry (ZENT) Prijsgeschiedenis Door de ZENT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZENT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZENT Wil je weten waar je ZENT naartoe gaat? Onze ZENT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZENT token!

