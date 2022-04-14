Unizen (ZCX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Unizen (ZCX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Unizen (ZCX) Informatie Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience. Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience. Officiële website: https://unizen.io Whitepaper: https://docs.unizen.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804 Koop nu ZCX!

Unizen (ZCX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Unizen (ZCX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M Totale voorraad: $ 884.54M $ 884.54M $ 884.54M Circulerende voorraad: $ 650.82M $ 650.82M $ 650.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.48M $ 15.48M $ 15.48M Hoogste ooit: $ 5.972 $ 5.972 $ 5.972 Laagste ooit: $ 0.015828381090135013 $ 0.015828381090135013 $ 0.015828381090135013 Huidige prijs: $ 0.01548 $ 0.01548 $ 0.01548 Meer informatie over Unizen (ZCX) prijs

Unizen (ZCX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Unizen (ZCX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZCX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZCX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZCX begrijpt, kun je de live prijs van ZCX token verkennen!

Hoe koop je ZCX? Wil je Unizen (ZCX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ZCX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ZCX koopt op MEXC!

Unizen (ZCX) Prijsgeschiedenis Door de ZCX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZCX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZCX Wil je weten waar je ZCX naartoe gaat? Onze ZCX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZCX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!