De live Frankencoin prijs vandaag is 1.2344 USD. Volg realtime ZCHF naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ZCHF prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Frankencoin koers(ZCHF)

1 ZCHF naar USD live prijs:

$1.2344
-0.10%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:46:11 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.2337
24u laag
$ 1.2377
24u hoog

$ 1.2337
$ 1.2377
$ 1.4867555171082332
$ 1.0691543241973427
+0.05%

-0.10%

-2.17%

-2.17%

Frankencoin (ZCHF) real-time prijs is $ 1.2344. De afgelopen 24 uur werd er ZCHF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.2337 en een hoogtepunt van $ 1.2377, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZCHF hoogste prijs aller tijden is $ 1.4867555171082332, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.0691543241973427 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZCHF met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, -0.10% in de afgelopen 24 uur en -2.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Frankencoin (ZCHF) Marktinformatie

No.3810

$ 0.00
$ 144.68
$ 11.81M
0.00
9,569,702
ETH

De huidige marktkapitalisatie van Frankencoin is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 144.68 in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZCHF is 0.00, met een totale voorraad van 9569702. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.81M.

Frankencoin (ZCHF) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Frankencoin prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.001236-0.10%
30 dagen$ -0.0182-1.46%
60 dagen$ -0.0166-1.33%
90 dagen$ +0.6344+105.73%
Frankencoin prijswijziging vandaag

ZCHF registreerde vandaag een verandering van $ -0.001236 (-0.10%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Frankencoin 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0182 (-1.46%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Frankencoin 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ZCHF zien we een verandering van $ -0.0166 (-1.33%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Frankencoin 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.6344 (+105.73%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Frankencoin (ZCHF) bekijken?

Bekijk nu de Frankencoinprijsgeschiedenispagina.

Wat is Frankencoin (ZCHF)?

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

Frankencoin is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeFrankencoin investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ZCHF staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Frankencoin lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Frankencoin aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Frankencoin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Frankencoin (ZCHF) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Frankencoin (ZCHF) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Frankencoin te bekijken.

Bekijk nu de Frankencoin prijsvoorspelling !

Frankencoin (ZCHF) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Frankencoin (ZCHF) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ZCHF token !

Hoe koop je Frankencoin (ZCHF)?

Op zoek naar Hoe koop je Frankencoin? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Frankencoin gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ZCHF naar lokale valuta's

1 Frankencoin(ZCHF) naar VND
32,483.236
1 Frankencoin(ZCHF) naar AUD
A$1.900976
1 Frankencoin(ZCHF) naar GBP
0.938144
1 Frankencoin(ZCHF) naar EUR
1.073928
1 Frankencoin(ZCHF) naar USD
$1.2344
1 Frankencoin(ZCHF) naar MYR
RM5.172136
1 Frankencoin(ZCHF) naar TRY
51.96824
1 Frankencoin(ZCHF) naar JPY
¥188.8632
1 Frankencoin(ZCHF) naar ARS
ARS$1,799.409568
1 Frankencoin(ZCHF) naar RUB
100.381408
1 Frankencoin(ZCHF) naar INR
109.441904
1 Frankencoin(ZCHF) naar IDR
Rp20,573.325104
1 Frankencoin(ZCHF) naar PHP
72.656784
1 Frankencoin(ZCHF) naar EGP
￡E.58.522904
1 Frankencoin(ZCHF) naar BRL
R$6.66576
1 Frankencoin(ZCHF) naar CAD
C$1.740504
1 Frankencoin(ZCHF) naar BDT
150.47336
1 Frankencoin(ZCHF) naar NGN
1,781.2392
1 Frankencoin(ZCHF) naar COP
$4,766.0184
1 Frankencoin(ZCHF) naar ZAR
R.21.577312
1 Frankencoin(ZCHF) naar UAH
51.943552
1 Frankencoin(ZCHF) naar TZS
T.Sh.3,032.9208
1 Frankencoin(ZCHF) naar VES
Bs275.2712
1 Frankencoin(ZCHF) naar CLP
$1,167.7424
1 Frankencoin(ZCHF) naar PKR
Rs348.989568
1 Frankencoin(ZCHF) naar KZT
646.94904
1 Frankencoin(ZCHF) naar THB
฿40.167376
1 Frankencoin(ZCHF) naar TWD
NT$38.167648
1 Frankencoin(ZCHF) naar AED
د.إ4.530248
1 Frankencoin(ZCHF) naar CHF
Fr0.999864
1 Frankencoin(ZCHF) naar HKD
HK$9.591288
1 Frankencoin(ZCHF) naar AMD
֏472.21972
1 Frankencoin(ZCHF) naar MAD
.د.م11.492264
1 Frankencoin(ZCHF) naar MXN
$23.046248
1 Frankencoin(ZCHF) naar SAR
ريال4.629
1 Frankencoin(ZCHF) naar ETB
Br188.80148
1 Frankencoin(ZCHF) naar KES
KSh159.472136
1 Frankencoin(ZCHF) naar JOD
د.أ0.8751896
1 Frankencoin(ZCHF) naar PLN
4.56728
1 Frankencoin(ZCHF) naar RON
лв5.456048
1 Frankencoin(ZCHF) naar SEK
kr11.825552
1 Frankencoin(ZCHF) naar BGN
лв2.09848
1 Frankencoin(ZCHF) naar HUF
Ft416.597656
1 Frankencoin(ZCHF) naar CZK
26.16928
1 Frankencoin(ZCHF) naar KWD
د.ك0.3789608
1 Frankencoin(ZCHF) naar ILS
4.036488
1 Frankencoin(ZCHF) naar BOB
Bs8.529704
1 Frankencoin(ZCHF) naar AZN
2.09848
1 Frankencoin(ZCHF) naar TJS
SM11.381168
1 Frankencoin(ZCHF) naar GEL
3.357568
1 Frankencoin(ZCHF) naar AOA
Kz1,126.26656
1 Frankencoin(ZCHF) naar BHD
.د.ب0.4653688
1 Frankencoin(ZCHF) naar BMD
$1.2344
1 Frankencoin(ZCHF) naar DKK
kr8.011256
1 Frankencoin(ZCHF) naar HNL
L32.514096
1 Frankencoin(ZCHF) naar MUR
56.807088
1 Frankencoin(ZCHF) naar NAD
$21.466216
1 Frankencoin(ZCHF) naar NOK
kr12.627912
1 Frankencoin(ZCHF) naar NZD
$2.184888
1 Frankencoin(ZCHF) naar PAB
B/.1.2344
1 Frankencoin(ZCHF) naar PGK
K5.2462
1 Frankencoin(ZCHF) naar QAR
ر.ق4.493216
1 Frankencoin(ZCHF) naar RSD
дин.125.982864
1 Frankencoin(ZCHF) naar UZS
soʻm14,695.235744
1 Frankencoin(ZCHF) naar ALL
L103.825384
1 Frankencoin(ZCHF) naar ANG
ƒ2.209576
1 Frankencoin(ZCHF) naar AWG
ƒ2.209576
1 Frankencoin(ZCHF) naar BBD
$2.4688
1 Frankencoin(ZCHF) naar BAM
KM2.09848
1 Frankencoin(ZCHF) naar BIF
Fr3,640.2456
1 Frankencoin(ZCHF) naar BND
$1.60472
1 Frankencoin(ZCHF) naar BSD
$1.2344
1 Frankencoin(ZCHF) naar JMD
$198.158232
1 Frankencoin(ZCHF) naar KHR
4,957.424464
1 Frankencoin(ZCHF) naar KMF
Fr525.8544
1 Frankencoin(ZCHF) naar LAK
26,834.782072
1 Frankencoin(ZCHF) naar LKR
රු376.220432
1 Frankencoin(ZCHF) naar MDL
L21.145272
1 Frankencoin(ZCHF) naar MGA
Ar5,560.3548
1 Frankencoin(ZCHF) naar MOP
P9.8752
1 Frankencoin(ZCHF) naar MVR
19.00976
1 Frankencoin(ZCHF) naar MWK
MK2,143.054184
1 Frankencoin(ZCHF) naar MZN
MT78.93988
1 Frankencoin(ZCHF) naar NPR
रु175.111984
1 Frankencoin(ZCHF) naar PYG
8,754.3648
1 Frankencoin(ZCHF) naar RWF
Fr1,791.1144
1 Frankencoin(ZCHF) naar SBD
$10.159112
1 Frankencoin(ZCHF) naar SCR
16.60268
1 Frankencoin(ZCHF) naar SRD
$47.5244
1 Frankencoin(ZCHF) naar SVC
$10.801
1 Frankencoin(ZCHF) naar SZL
L21.47856
1 Frankencoin(ZCHF) naar TMT
m4.332744
1 Frankencoin(ZCHF) naar TND
د.ت3.6266672
1 Frankencoin(ZCHF) naar TTD
$8.369232
1 Frankencoin(ZCHF) naar UGX
Sh4,300.6496
1 Frankencoin(ZCHF) naar XAF
Fr704.8424
1 Frankencoin(ZCHF) naar XCD
$3.33288
1 Frankencoin(ZCHF) naar XOF
Fr704.8424
1 Frankencoin(ZCHF) naar XPF
Fr127.1432
1 Frankencoin(ZCHF) naar BWP
P16.6644
1 Frankencoin(ZCHF) naar BZD
$2.481144
1 Frankencoin(ZCHF) naar CVE
$118.662872
1 Frankencoin(ZCHF) naar DJF
Fr218.4888
1 Frankencoin(ZCHF) naar DOP
$79.322544
1 Frankencoin(ZCHF) naar DZD
د.ج161.52124
1 Frankencoin(ZCHF) naar FJD
$2.814432
1 Frankencoin(ZCHF) naar GNF
Fr10,733.108
1 Frankencoin(ZCHF) naar GTQ
Q9.455504
1 Frankencoin(ZCHF) naar GYD
$258.23648
1 Frankencoin(ZCHF) naar ISK
kr155.5344

Frankencoin bron

Voor een beter begrip van Frankencoin kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Frankencoin
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Frankencoin

Hoeveel is Frankencoin (ZCHF) vandaag waard?
De live ZCHF prijs in USD is 1.2344 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ZCHF naar USD prijs?
De huidige prijs van ZCHF naar USD is $ 1.2344. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Frankencoin?
De marktkapitalisatie van ZCHF is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ZCHF?
De circulerende voorraad van ZCHF is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ZCHF?
ZCHF bereikte een ATH-prijs van 1.4867555171082332 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ZCHF?
ZCHF zag een ATL-prijs van 1.0691543241973427 USD.
Wat is het handelsvolume van ZCHF?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ZCHF is $ 144.68 USD.
Zal ZCHF dit jaar hoger gaan?
ZCHF kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ZCHF prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:46:11 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

ZCHF-naar-USD calculator

Bedrag

ZCHF
ZCHF
USD
USD

1 ZCHF = 1.2344 USD

Handel in ZCHF

ZCHF/USDT
$1.2344
-0.10%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

