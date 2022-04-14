ZEEBU (ZBU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZEEBU (ZBU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZEEBU (ZBU) Informatie Zeebu is World's first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem. Officiële website: https://www.zeebu.com/ Whitepaper: https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8 Block explorer: https://etherscan.io/token/0xe77f6aCD24185e149e329C1C0F479201b9Ec2f4B

ZEEBU (ZBU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZEEBU (ZBU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.15B $ 9.15B $ 9.15B Hoogste ooit: $ 5.2177 $ 5.2177 $ 5.2177 Laagste ooit: $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 Huidige prijs: $ 1.8299 $ 1.8299 $ 1.8299 Meer informatie over ZEEBU (ZBU) prijs

ZEEBU (ZBU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZEEBU (ZBU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZBU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZBU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZBU begrijpt, kun je de live prijs van ZBU token verkennen!

Hoe koop je ZBU? Wil je ZEEBU (ZBU) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ZBU te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ZBU koopt op MEXC!

ZEEBU (ZBU) Prijsgeschiedenis Door de ZBU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZBU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZBU Wil je weten waar je ZBU naartoe gaat? Onze ZBU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZBU token!

