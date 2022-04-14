ZAYA AI (ZAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZAYA AI (ZAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZAYA AI (ZAI) Informatie ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards. Officiële website: https://zayablockchain.com/ Whitepaper: https://zayablockchain.com/whitepaper-zaya.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x9959413ec3eb6cee73ad16e6cd531352c9ce816f

ZAYA AI (ZAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZAYA AI (ZAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 990.00K $ 990.00K $ 990.00K Hoogste ooit: $ 0.4953 $ 0.4953 $ 0.4953 Laagste ooit: $ 0.00956370476366325 $ 0.00956370476366325 $ 0.00956370476366325 Huidige prijs: $ 0.0099 $ 0.0099 $ 0.0099 Meer informatie over ZAYA AI (ZAI) prijs

ZAYA AI (ZAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZAYA AI (ZAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZAI begrijpt, kun je de live prijs van ZAI token verkennen!

ZAYA AI (ZAI) Prijsgeschiedenis Door de ZAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZAI prijsgeschiedenis!

