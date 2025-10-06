BeursDEX+
De live YURU COIN prijs vandaag is 0.7135 USD. Volg realtime YURU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de YURU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 YURU naar USD live prijs: $0.7135

$0.7135
-4.82%1D
USD
YURU COIN (YURU) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:46:04 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.705
24u laag
$ 0.766
24u hoog

$ 0.705
$ 0.766
$ 0.5789586277522937
$ 0.346206572110043
+0.57%

-4.82%

-12.04%

-12.04%

YURU COIN (YURU) real-time prijs is $ 0.7135. De afgelopen 24 uur werd er YURU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.705 en een hoogtepunt van $ 0.766, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YURU hoogste prijs aller tijden is $ 0.5789586277522937, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.346206572110043 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YURU met +0.57% veranderd in het afgelopen uur, -4.82% in de afgelopen 24 uur en -12.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

YURU COIN (YURU) Marktinformatie

No.3786

$ 20.54K
$ 20.54K$ 20.54K

$ 7.14M
$ 7.14M$ 7.14M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

De huidige marktkapitalisatie van YURU COIN is --, met een handelsvolume van $ 20.54K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YURU is --, met een totale voorraad van 10000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.14M.

YURU COIN (YURU) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van YURU COIN prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.036132-4.82%
30 dagen$ -0.2553-26.36%
60 dagen$ -0.3598-33.53%
90 dagen$ -0.3034-29.84%
YURU COIN prijswijziging vandaag

YURU registreerde vandaag een verandering van $ -0.036132 (-4.82%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

YURU COIN 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.2553 (-26.36%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

YURU COIN 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,YURU zien we een verandering van $ -0.3598 (-33.53%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

YURU COIN 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.3034 (-29.84%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van YURU COIN (YURU) bekijken?

Bekijk nu de YURU COINprijsgeschiedenispagina.

Wat is YURU COIN (YURU)?

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeYURU COIN investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van YURU staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over YURU COIN lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je YURU COIN aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

YURU COIN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal YURU COIN (YURU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je YURU COIN (YURU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor YURU COIN te bekijken.

Bekijk nu de YURU COIN prijsvoorspelling !

YURU COIN (YURU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van YURU COIN (YURU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van YURU token !

Hoe koop je YURU COIN (YURU)?

Op zoek naar Hoe koop je YURU COIN? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt YURU COIN gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

YURU naar lokale valuta's

1 YURU COIN(YURU) naar VND
18,775.7525
1 YURU COIN(YURU) naar AUD
A$1.09879
1 YURU COIN(YURU) naar GBP
0.54226
1 YURU COIN(YURU) naar EUR
0.620745
1 YURU COIN(YURU) naar USD
$0.7135
1 YURU COIN(YURU) naar MYR
RM2.989565
1 YURU COIN(YURU) naar TRY
30.03835
1 YURU COIN(YURU) naar JPY
¥109.1655
1 YURU COIN(YURU) naar ARS
ARS$1,040.08322
1 YURU COIN(YURU) naar RUB
58.02182
1 YURU COIN(YURU) naar INR
63.25891
1 YURU COIN(YURU) naar IDR
Rp11,891.66191
1 YURU COIN(YURU) naar PHP
41.99661
1 YURU COIN(YURU) naar EGP
￡E.33.827035
1 YURU COIN(YURU) naar BRL
R$3.8529
1 YURU COIN(YURU) naar CAD
C$1.006035
1 YURU COIN(YURU) naar BDT
86.97565
1 YURU COIN(YURU) naar NGN
1,029.5805
1 YURU COIN(YURU) naar COP
$2,754.8235
1 YURU COIN(YURU) naar ZAR
R.12.47198
1 YURU COIN(YURU) naar UAH
30.02408
1 YURU COIN(YURU) naar TZS
T.Sh.1,753.0695
1 YURU COIN(YURU) naar VES
Bs159.1105
1 YURU COIN(YURU) naar CLP
$674.971
1 YURU COIN(YURU) naar PKR
Rs201.72072
1 YURU COIN(YURU) naar KZT
373.94535
1 YURU COIN(YURU) naar THB
฿23.21729
1 YURU COIN(YURU) naar TWD
NT$22.06142
1 YURU COIN(YURU) naar AED
د.إ2.618545
1 YURU COIN(YURU) naar CHF
Fr0.577935
1 YURU COIN(YURU) naar HKD
HK$5.543895
1 YURU COIN(YURU) naar AMD
֏272.949425
1 YURU COIN(YURU) naar MAD
.د.م6.642685
1 YURU COIN(YURU) naar MXN
$13.321045
1 YURU COIN(YURU) naar SAR
ريال2.675625
1 YURU COIN(YURU) naar ETB
Br109.129825
1 YURU COIN(YURU) naar KES
KSh92.177065
1 YURU COIN(YURU) naar JOD
د.أ0.5058715
1 YURU COIN(YURU) naar PLN
2.63995
1 YURU COIN(YURU) naar RON
лв3.15367
1 YURU COIN(YURU) naar SEK
kr6.83533
1 YURU COIN(YURU) naar BGN
лв1.21295
1 YURU COIN(YURU) naar HUF
Ft240.799115
1 YURU COIN(YURU) naar CZK
15.1262
1 YURU COIN(YURU) naar KWD
د.ك0.2190445
1 YURU COIN(YURU) naar ILS
2.333145
1 YURU COIN(YURU) naar BOB
Bs4.930285
1 YURU COIN(YURU) naar AZN
1.21295
1 YURU COIN(YURU) naar TJS
SM6.57847
1 YURU COIN(YURU) naar GEL
1.94072
1 YURU COIN(YURU) naar AOA
Kz650.9974
1 YURU COIN(YURU) naar BHD
.د.ب0.2689895
1 YURU COIN(YURU) naar BMD
$0.7135
1 YURU COIN(YURU) naar DKK
kr4.630615
1 YURU COIN(YURU) naar HNL
L18.79359
1 YURU COIN(YURU) naar MUR
32.83527
1 YURU COIN(YURU) naar NAD
$12.407765
1 YURU COIN(YURU) naar NOK
kr7.299105
1 YURU COIN(YURU) naar NZD
$1.262895
1 YURU COIN(YURU) naar PAB
B/.0.7135
1 YURU COIN(YURU) naar PGK
K3.032375
1 YURU COIN(YURU) naar QAR
ر.ق2.59714
1 YURU COIN(YURU) naar RSD
дин.72.81981
1 YURU COIN(YURU) naar UZS
soʻm8,494.04626
1 YURU COIN(YURU) naar ALL
L60.012485
1 YURU COIN(YURU) naar ANG
ƒ1.277165
1 YURU COIN(YURU) naar AWG
ƒ1.277165
1 YURU COIN(YURU) naar BBD
$1.427
1 YURU COIN(YURU) naar BAM
KM1.21295
1 YURU COIN(YURU) naar BIF
Fr2,104.1115
1 YURU COIN(YURU) naar BND
$0.92755
1 YURU COIN(YURU) naar BSD
$0.7135
1 YURU COIN(YURU) naar JMD
$114.538155
1 YURU COIN(YURU) naar KHR
2,865.45881
1 YURU COIN(YURU) naar KMF
Fr303.951
1 YURU COIN(YURU) naar LAK
15,510.869255
1 YURU COIN(YURU) naar LKR
රු217.46053
1 YURU COIN(YURU) naar MDL
L12.222255
1 YURU COIN(YURU) naar MGA
Ar3,213.96075
1 YURU COIN(YURU) naar MOP
P5.708
1 YURU COIN(YURU) naar MVR
10.9879
1 YURU COIN(YURU) naar MWK
MK1,238.714485
1 YURU COIN(YURU) naar MZN
MT45.628325
1 YURU COIN(YURU) naar NPR
रु101.21711
1 YURU COIN(YURU) naar PYG
5,060.142
1 YURU COIN(YURU) naar RWF
Fr1,035.2885
1 YURU COIN(YURU) naar SBD
$5.872105
1 YURU COIN(YURU) naar SCR
9.596575
1 YURU COIN(YURU) naar SRD
$27.46975
1 YURU COIN(YURU) naar SVC
$6.243125
1 YURU COIN(YURU) naar SZL
L12.4149
1 YURU COIN(YURU) naar TMT
m2.504385
1 YURU COIN(YURU) naar TND
د.ت2.096263
1 YURU COIN(YURU) naar TTD
$4.83753
1 YURU COIN(YURU) naar UGX
Sh2,485.834
1 YURU COIN(YURU) naar XAF
Fr407.4085
1 YURU COIN(YURU) naar XCD
$1.92645
1 YURU COIN(YURU) naar XOF
Fr407.4085
1 YURU COIN(YURU) naar XPF
Fr73.4905
1 YURU COIN(YURU) naar BWP
P9.63225
1 YURU COIN(YURU) naar BZD
$1.434135
1 YURU COIN(YURU) naar CVE
$68.588755
1 YURU COIN(YURU) naar DJF
Fr126.2895
1 YURU COIN(YURU) naar DOP
$45.84951
1 YURU COIN(YURU) naar DZD
د.ج93.361475
1 YURU COIN(YURU) naar FJD
$1.62678
1 YURU COIN(YURU) naar GNF
Fr6,203.8825
1 YURU COIN(YURU) naar GTQ
Q5.46541
1 YURU COIN(YURU) naar GYD
$149.2642
1 YURU COIN(YURU) naar ISK
kr89.901

YURU COIN bron

Voor een beter begrip van YURU COIN kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van YURU COIN
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over YURU COIN

Hoeveel is YURU COIN (YURU) vandaag waard?
De live YURU prijs in USD is 0.7135 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige YURU naar USD prijs?
De huidige prijs van YURU naar USD is $ 0.7135. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van YURU COIN?
De marktkapitalisatie van YURU is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van YURU?
De circulerende voorraad van YURU is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van YURU?
YURU bereikte een ATH-prijs van 0.5789586277522937 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van YURU?
YURU zag een ATL-prijs van 0.346206572110043 USD.
Wat is het handelsvolume van YURU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van YURU is $ 20.54K USD.
Zal YURU dit jaar hoger gaan?
YURU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de YURU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:46:04 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

