Yidocy Plus (YIDO) Informatie Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment. Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment. Officiële website: https://www.yidocyplus.io/ Whitepaper: https://yidocy.io/assets/Yidocy-white-paper_V1.2.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c Koop nu YIDO!

Yidocy Plus (YIDO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yidocy Plus (YIDO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 129.10K $ 129.10K $ 129.10K Hoogste ooit: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Laagste ooit: $ 0.000399827864187082 $ 0.000399827864187082 $ 0.000399827864187082 Huidige prijs: $ 0.001291 $ 0.001291 $ 0.001291 Meer informatie over Yidocy Plus (YIDO) prijs

Yidocy Plus (YIDO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yidocy Plus (YIDO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YIDO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YIDO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YIDO begrijpt, kun je de live prijs van YIDO token verkennen!

Hoe koop je YIDO? Wil je Yidocy Plus (YIDO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om YIDO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je YIDO koopt op MEXC!

Yidocy Plus (YIDO) Prijsgeschiedenis Door de YIDO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de YIDO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van YIDO Wil je weten waar je YIDO naartoe gaat? Onze YIDO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YIDO token!

