Yield Guild Games (YGG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yield Guild Games (YGG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yield Guild Games (YGG) Informatie Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games. Officiële website: https://yieldguild.io/ Whitepaper: https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK

Yield Guild Games (YGG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yield Guild Games (YGG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 95.16M $ 95.16M $ 95.16M Totale voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Circulerende voorraad: $ 596.58M $ 596.58M $ 596.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 159.50M $ 159.50M $ 159.50M Hoogste ooit: $ 11.5 $ 11.5 $ 11.5 Laagste ooit: $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 Huidige prijs: $ 0.1595 $ 0.1595 $ 0.1595 Meer informatie over Yield Guild Games (YGG) prijs

Yield Guild Games (YGG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yield Guild Games (YGG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YGG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YGG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YGG begrijpt, kun je de live prijs van YGG token verkennen!

