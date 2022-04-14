YAY Network (YAY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in YAY Network (YAY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

YAY Network (YAY) Informatie YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas. Officiële website: https://yay.network/ Whitepaper: https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579

YAY Network (YAY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor YAY Network (YAY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 316.57K $ 316.57K $ 316.57K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 687.75M $ 687.75M $ 687.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 460.30K $ 460.30K $ 460.30K Hoogste ooit: $ 0.088 $ 0.088 $ 0.088 Laagste ooit: $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 Huidige prijs: $ 0.0004603 $ 0.0004603 $ 0.0004603 Meer informatie over YAY Network (YAY) prijs

YAY Network (YAY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van YAY Network (YAY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YAY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YAY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YAY begrijpt, kun je de live prijs van YAY token verkennen!

