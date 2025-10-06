BeursDEX+
De live YALA prijs vandaag is 0.06227 USD. Volg realtime YALA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de YALA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

YALA koers(YALA)

1 YALA naar USD live prijs:

$0.06227
-2.97%1D
USD
YALA (YALA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:45:49 (UTC+8)

YALA (YALA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.06033
24u laag
$ 0.06973
24u hoog

$ 0.06033
$ 0.06973
$ 0.45623373838083625
$ 0.06011208317020386
+1.89%

-2.97%

-44.58%

-44.58%

YALA (YALA) real-time prijs is $ 0.06227. De afgelopen 24 uur werd er YALA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.06033 en een hoogtepunt van $ 0.06973, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YALA hoogste prijs aller tijden is $ 0.45623373838083625, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.06011208317020386 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YALA met +1.89% veranderd in het afgelopen uur, -2.97% in de afgelopen 24 uur en -44.58% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

YALA (YALA) Marktinformatie

No.913

$ 14.80M
$ 14.80M$ 14.80M

$ 64.12K
$ 64.12K$ 64.12K

$ 62.27M
$ 62.27M$ 62.27M

237.63M
237.63M 237.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

991,272,503.951143
991,272,503.951143 991,272,503.951143

23.76%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van YALA is $ 14.80M, met een handelsvolume van $ 64.12K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YALA is 237.63M, met een totale voorraad van 991272503.951143. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 62.27M.

YALA (YALA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van YALA prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.001906-2.97%
30 dagen$ -0.05137-45.21%
60 dagen$ -0.0507-44.88%
90 dagen$ -0.13818-68.94%
YALA prijswijziging vandaag

YALA registreerde vandaag een verandering van $ -0.001906 (-2.97%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

YALA 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.05137 (-45.21%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

YALA 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,YALA zien we een verandering van $ -0.0507 (-44.88%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

YALA 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.13818 (-68.94%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van YALA (YALA) bekijken?

Bekijk nu de YALAprijsgeschiedenispagina.

Wat is YALA (YALA)?

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

YALA is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeYALA investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van YALA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over YALA lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je YALA aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

YALA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal YALA (YALA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je YALA (YALA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor YALA te bekijken.

Bekijk nu de YALA prijsvoorspelling !

YALA (YALA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van YALA (YALA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van YALA token !

Hoe koop je YALA (YALA)?

Op zoek naar Hoe koop je YALA? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt YALA gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

YALA naar lokale valuta's

1 YALA(YALA) naar VND
1,638.63505
1 YALA(YALA) naar AUD
A$0.0958958
1 YALA(YALA) naar GBP
0.0473252
1 YALA(YALA) naar EUR
0.0541749
1 YALA(YALA) naar USD
$0.06227
1 YALA(YALA) naar MYR
RM0.2609113
1 YALA(YALA) naar TRY
2.621567
1 YALA(YALA) naar JPY
¥9.52731
1 YALA(YALA) naar ARS
ARS$90.7722244
1 YALA(YALA) naar RUB
5.0637964
1 YALA(YALA) naar INR
5.5208582
1 YALA(YALA) naar IDR
Rp1,037.8329182
1 YALA(YALA) naar PHP
3.6652122
1 YALA(YALA) naar EGP
￡E.2.9522207
1 YALA(YALA) naar BRL
R$0.336258
1 YALA(YALA) naar CAD
C$0.0878007
1 YALA(YALA) naar BDT
7.590713
1 YALA(YALA) naar NGN
89.85561
1 YALA(YALA) naar COP
$240.42447
1 YALA(YALA) naar ZAR
R.1.0884796
1 YALA(YALA) naar UAH
2.6203216
1 YALA(YALA) naar TZS
T.Sh.152.99739
1 YALA(YALA) naar VES
Bs13.88621
1 YALA(YALA) naar CLP
$58.90742
1 YALA(YALA) naar PKR
Rs17.6049744
1 YALA(YALA) naar KZT
32.635707
1 YALA(YALA) naar THB
฿2.0262658
1 YALA(YALA) naar TWD
NT$1.9253884
1 YALA(YALA) naar AED
د.إ0.2285309
1 YALA(YALA) naar CHF
Fr0.0504387
1 YALA(YALA) naar HKD
HK$0.4838379
1 YALA(YALA) naar AMD
֏23.8213885
1 YALA(YALA) naar MAD
.د.م0.5797337
1 YALA(YALA) naar MXN
$1.1625809
1 YALA(YALA) naar SAR
ريال0.2335125
1 YALA(YALA) naar ETB
Br9.5241965
1 YALA(YALA) naar KES
KSh8.0446613
1 YALA(YALA) naar JOD
د.أ0.04414943
1 YALA(YALA) naar PLN
0.230399
1 YALA(YALA) naar RON
лв0.2752334
1 YALA(YALA) naar SEK
kr0.5965466
1 YALA(YALA) naar BGN
лв0.105859
1 YALA(YALA) naar HUF
Ft21.0155023
1 YALA(YALA) naar CZK
1.320124
1 YALA(YALA) naar KWD
د.ك0.01911689
1 YALA(YALA) naar ILS
0.2036229
1 YALA(YALA) naar BOB
Bs0.4302857
1 YALA(YALA) naar AZN
0.105859
1 YALA(YALA) naar TJS
SM0.5741294
1 YALA(YALA) naar GEL
0.1693744
1 YALA(YALA) naar AOA
Kz56.815148
1 YALA(YALA) naar BHD
.د.ب0.02347579
1 YALA(YALA) naar BMD
$0.06227
1 YALA(YALA) naar DKK
kr0.4041323
1 YALA(YALA) naar HNL
L1.6401918
1 YALA(YALA) naar MUR
2.8656654
1 YALA(YALA) naar NAD
$1.0828753
1 YALA(YALA) naar NOK
kr0.6370221
1 YALA(YALA) naar NZD
$0.1102179
1 YALA(YALA) naar PAB
B/.0.06227
1 YALA(YALA) naar PGK
K0.2646475
1 YALA(YALA) naar QAR
ر.ق0.2266628
1 YALA(YALA) naar RSD
дин.6.3552762
1 YALA(YALA) naar UZS
soʻm741.3094052
1 YALA(YALA) naar ALL
L5.2375297
1 YALA(YALA) naar ANG
ƒ0.1114633
1 YALA(YALA) naar AWG
ƒ0.1114633
1 YALA(YALA) naar BBD
$0.12454
1 YALA(YALA) naar BAM
KM0.105859
1 YALA(YALA) naar BIF
Fr183.63423
1 YALA(YALA) naar BND
$0.080951
1 YALA(YALA) naar BSD
$0.06227
1 YALA(YALA) naar JMD
$9.9962031
1 YALA(YALA) naar KHR
250.0800562
1 YALA(YALA) naar KMF
Fr26.52702
1 YALA(YALA) naar LAK
1,353.6956251
1 YALA(YALA) naar LKR
රු18.9786506
1 YALA(YALA) naar MDL
L1.0666851
1 YALA(YALA) naar MGA
Ar280.495215
1 YALA(YALA) naar MOP
P0.49816
1 YALA(YALA) naar MVR
0.958958
1 YALA(YALA) naar MWK
MK108.1075697
1 YALA(YALA) naar MZN
MT3.9821665
1 YALA(YALA) naar NPR
रु8.8336222
1 YALA(YALA) naar PYG
441.61884
1 YALA(YALA) naar RWF
Fr90.35377
1 YALA(YALA) naar SBD
$0.5124821
1 YALA(YALA) naar SCR
0.8375315
1 YALA(YALA) naar SRD
$2.397395
1 YALA(YALA) naar SVC
$0.5448625
1 YALA(YALA) naar SZL
L1.083498
1 YALA(YALA) naar TMT
m0.2185677
1 YALA(YALA) naar TND
د.ت0.18294926
1 YALA(YALA) naar TTD
$0.4221906
1 YALA(YALA) naar UGX
Sh216.94868
1 YALA(YALA) naar XAF
Fr35.55617
1 YALA(YALA) naar XCD
$0.168129
1 YALA(YALA) naar XOF
Fr35.55617
1 YALA(YALA) naar XPF
Fr6.41381
1 YALA(YALA) naar BWP
P0.840645
1 YALA(YALA) naar BZD
$0.1251627
1 YALA(YALA) naar CVE
$5.9860151
1 YALA(YALA) naar DJF
Fr11.02179
1 YALA(YALA) naar DOP
$4.0014702
1 YALA(YALA) naar DZD
د.ج8.1480295
1 YALA(YALA) naar FJD
$0.1419756
1 YALA(YALA) naar GNF
Fr541.43765
1 YALA(YALA) naar GTQ
Q0.4769882
1 YALA(YALA) naar GYD
$13.026884
1 YALA(YALA) naar ISK
kr7.84602

YALA bron

Voor een beter begrip van YALA kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van YALA
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over YALA

Hoeveel is YALA (YALA) vandaag waard?
De live YALA prijs in USD is 0.06227 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige YALA naar USD prijs?
De huidige prijs van YALA naar USD is $ 0.06227. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van YALA?
De marktkapitalisatie van YALA is $ 14.80M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van YALA?
De circulerende voorraad van YALA is 237.63M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van YALA?
YALA bereikte een ATH-prijs van 0.45623373838083625 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van YALA?
YALA zag een ATL-prijs van 0.06011208317020386 USD.
Wat is het handelsvolume van YALA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van YALA is $ 64.12K USD.
Zal YALA dit jaar hoger gaan?
YALA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de YALA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:45:49 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

