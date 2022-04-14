xx network (XX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in xx network (XX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

xx network (XX) Informatie The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network's communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger's performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning. Officiële website: https://xx.network/ Whitepaper: https://xx.network/whitepapers/ Block explorer: https://explorer.xx.network/

xx network (XX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor xx network (XX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 953.64M $ 953.64M $ 953.64M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M Hoogste ooit: $ 0.77 $ 0.77 $ 0.77 Laagste ooit: $ 0.01314729076489246 $ 0.01314729076489246 $ 0.01314729076489246 Huidige prijs: $ 0.01886 $ 0.01886 $ 0.01886 Meer informatie over xx network (XX) prijs

xx network (XX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van xx network (XX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XX begrijpt, kun je de live prijs van XX token verkennen!

Hoe koop je XX? MEXC ondersteunt verschillende methoden om XX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

xx network (XX) Prijsgeschiedenis Door de XX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XX Wil je weten waar je XX naartoe gaat? Onze XX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XX token!

