Venus (XVS) Informatie Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC). Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC). Officiële website: https://venus.io/ Whitepaper: https://github.com/VenusProtocol/venus-protocol-documentation/tree/main/whitepapers Block explorer: https://bscscan.com/token/0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63

Venus (XVS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Venus (XVS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 104.56M $ 104.56M $ 104.56M Totale voorraad: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Circulerende voorraad: $ 16.36M $ 16.36M $ 16.36M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 191.77M $ 191.77M $ 191.77M Hoogste ooit: $ 148 $ 148 $ 148 Laagste ooit: $ 2.07012692 $ 2.07012692 $ 2.07012692 Huidige prijs: $ 6.3923 $ 6.3923 $ 6.3923 Meer informatie over Venus (XVS) prijs

Venus (XVS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Venus (XVS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XVS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XVS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XVS begrijpt, kun je de live prijs van XVS token verkennen!

Venus (XVS) Prijsgeschiedenis Door de XVS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XVS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XVS Wil je weten waar je XVS naartoe gaat? Onze XVS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XVS token!

