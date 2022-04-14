XUSD (XUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XUSD (XUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XUSD (XUSD) Informatie XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region's financial ecosystems with the stability of the world's primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation. Officiële website: https://www.straitsx.com/xusd Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815

XUSD (XUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XUSD (XUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 73.63M $ 73.63M $ 73.63M Totale voorraad: $ 73.67M $ 73.67M $ 73.67M Circulerende voorraad: $ 73.67M $ 73.67M $ 73.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.63M $ 73.63M $ 73.63M Hoogste ooit: $ 2.0368 $ 2.0368 $ 2.0368 Laagste ooit: $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 Huidige prijs: $ 0.9995 $ 0.9995 $ 0.9995 Meer informatie over XUSD (XUSD) prijs

XUSD (XUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XUSD (XUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XUSD begrijpt, kun je de live prijs van XUSD token verkennen!

XUSD (XUSD) Prijsgeschiedenis Door de XUSD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XUSD prijsgeschiedenis!

