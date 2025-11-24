Uranium.io (XU3O8) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Uranium.io (XU3O8), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-24
Uranium.io (XU3O8) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Uranium.io (XU3O8), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Totale voorraad:
$ 160.00M
$ 160.00M$ 160.00M
Circulerende voorraad:
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 758.88M
$ 758.88M$ 758.88M
Hoogste ooit:
$ 5.38
$ 5.38$ 5.38
Laagste ooit:
Huidige prijs:
$ 4.743
$ 4.743$ 4.743

Uranium.io (XU3O8) Informatie

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Officiële website:
https://uranium.io
Whitepaper:
https://uranium.io/en/whitepaper
Block explorer:
https://explorer.etherlink.com/address/0x79052Ab3C166D4899a1e0DD033aC3b379AF0B1fD

Uranium.io (XU3O8) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Uranium.io (XU3O8) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal XU3O8 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel XU3O8 tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van XU3O8 begrijpt, kun je de live prijs van XU3O8 token verkennen!

Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

