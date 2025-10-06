BeursDEX+
De live Uranium.io prijs vandaag is 4.975 USD. Volg realtime XU3O8 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de XU3O8 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over XU3O8

XU3O8 Prijsinformatie

Wat is XU3O8

XU3O8 whitepaper

XU3O8 officiële website

XU3O8 tokenomie

XU3O8 Prijsvoorspelling

XU3O8 Geschiedenis

XU3O8 koopgids

XU3O8-naar-Fiat valutaconversie

XU3O8 spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Uranium.io logo

Uranium.io koers(XU3O8)

1 XU3O8 naar USD live prijs:

$4.974
$4.974$4.974
-0.06%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:02:13 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 4.97
$ 4.97$ 4.97
24u laag
$ 5.039
$ 5.039$ 5.039
24u hoog

$ 4.97
$ 4.97$ 4.97

$ 5.039
$ 5.039$ 5.039

--
----

--
----

+0.02%

-0.06%

-0.52%

-0.52%

Uranium.io (XU3O8) real-time prijs is $ 4.975. De afgelopen 24 uur werd er XU3O8 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 4.97 en een hoogtepunt van $ 5.039, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XU3O8 hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XU3O8 met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, -0.06% in de afgelopen 24 uur en -0.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Uranium.io (XU3O8) Marktinformatie

--
----

$ 193.83K
$ 193.83K$ 193.83K

$ 796.00M
$ 796.00M$ 796.00M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

De huidige marktkapitalisatie van Uranium.io is --, met een handelsvolume van $ 193.83K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XU3O8 is --, met een totale voorraad van 160000038. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 796.00M.

Uranium.io (XU3O8) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Uranium.io prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00299-0.06%
30 dagen$ -0.091-1.80%
60 dagen$ +0.212+4.45%
90 dagen$ +0.472+10.48%
Uranium.io prijswijziging vandaag

XU3O8 registreerde vandaag een verandering van $ -0.00299 (-0.06%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Uranium.io 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.091 (-1.80%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Uranium.io 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,XU3O8 zien we een verandering van $ +0.212 (+4.45%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Uranium.io 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.472 (+10.48%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Uranium.io (XU3O8) bekijken?

Bekijk nu de Uranium.ioprijsgeschiedenispagina.

Wat is Uranium.io (XU3O8)?

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeUranium.io investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van XU3O8 staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Uranium.io lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Uranium.io aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Uranium.io Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Uranium.io (XU3O8) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Uranium.io (XU3O8) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Uranium.io te bekijken.

Bekijk nu de Uranium.io prijsvoorspelling !

Uranium.io (XU3O8) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Uranium.io (XU3O8) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XU3O8 token !

Hoe koop je Uranium.io (XU3O8)?

Op zoek naar Hoe koop je Uranium.io? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Uranium.io gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

XU3O8 naar lokale valuta's

Uranium.io bron

Voor een beter begrip van Uranium.io kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Uranium.io
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Uranium.io

Hoeveel is Uranium.io (XU3O8) vandaag waard?
De live XU3O8 prijs in USD is 4.975 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige XU3O8 naar USD prijs?
De huidige prijs van XU3O8 naar USD is $ 4.975. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Uranium.io?
De marktkapitalisatie van XU3O8 is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van XU3O8?
De circulerende voorraad van XU3O8 is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van XU3O8?
XU3O8 bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XU3O8?
XU3O8 zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van XU3O8?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XU3O8 is $ 193.83K USD.
Zal XU3O8 dit jaar hoger gaan?
XU3O8 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XU3O8 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:02:13 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

