Xterio (XTER) Informatie Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic. Officiële website: https://xter.io Whitepaper: https://docs.xter.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x103071Da56e7cD95b415320760D6a0dDC4DA1ca5

Xterio (XTER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Xterio (XTER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.30M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 141.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 93.90M Hoogste ooit: $ 0.7851 Laagste ooit: $ 0.07715749807131203 Huidige prijs: $ 0.0939 Meer informatie over Xterio (XTER) prijs

Xterio (XTER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Xterio (XTER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XTER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XTER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XTER begrijpt, kun je de live prijs van XTER token verkennen!

Hoe koop je XTER? Wil je Xterio (XTER) toevoegen aan je portfolio?

Xterio (XTER) Prijsgeschiedenis Door de XTER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XTER prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XTER Wil je weten waar je XTER naartoe gaat? Onze XTER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XTER token!

