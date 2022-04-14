XRP Healthcare (XRPH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XRP Healthcare (XRPH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XRP Healthcare (XRPH) Informatie The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. Officiële website: https://xrphealthcare.ai Block explorer: https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk Koop nu XRPH!

XRP Healthcare (XRPH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XRP Healthcare (XRPH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Totale voorraad: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Circulerende voorraad: $ 70.71M $ 70.71M $ 70.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Hoogste ooit: $ 0.34333 $ 0.34333 $ 0.34333 Laagste ooit: $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 Huidige prijs: $ 0.0411 $ 0.0411 $ 0.0411 Meer informatie over XRP Healthcare (XRPH) prijs

XRP Healthcare (XRPH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XRP Healthcare (XRPH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XRPH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XRPH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XRPH begrijpt, kun je de live prijs van XRPH token verkennen!

