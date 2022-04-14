XRP2.0 (XRP2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XRP2.0 (XRP2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XRP2.0 (XRP2) Informatie XRP2.0 is a meme coin on Ethereum XRP2.0 is a meme coin on Ethereum Officiële website: https://xrp-2.xyz/index.html#about Block explorer: https://etherscan.io/token/0xd61e1cafd50e570356dd5f6d679a7bd0535a7fcf Koop nu XRP2!

XRP2.0 (XRP2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XRP2.0 (XRP2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.99K $ 29.99K $ 29.99K Hoogste ooit: $ 0.000000000013 $ 0.000000000013 $ 0.000000000013 Laagste ooit: $ 0.000000000000006767 $ 0.000000000000006767 $ 0.000000000000006767 Huidige prijs: $ 0.0000000000000714 $ 0.0000000000000714 $ 0.0000000000000714 Meer informatie over XRP2.0 (XRP2) prijs

XRP2.0 (XRP2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XRP2.0 (XRP2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XRP2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XRP2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XRP2 begrijpt, kun je de live prijs van XRP2 token verkennen!

Hoe koop je XRP2? Wil je XRP2.0 (XRP2) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om XRP2 te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

XRP2.0 (XRP2) Prijsgeschiedenis Door de XRP2 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XRP2 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XRP2 Wil je weten waar je XRP2 naartoe gaat? Onze XRP2 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XRP2 token!

