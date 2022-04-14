Radix (XRD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Radix (XRD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Radix (XRD) Informatie Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog. Officiële website: https://www.radixdlt.com/ Whitepaper: https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi Block explorer: https://dashboard.radixdlt.com/

Radix (XRD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Radix (XRD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.02M $ 49.02M $ 49.02M Totale voorraad: $ 13.25B $ 13.25B $ 13.25B Circulerende voorraad: $ 11.85B $ 11.85B $ 11.85B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 54.82M $ 54.82M $ 54.82M Hoogste ooit: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Laagste ooit: $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 Huidige prijs: $ 0.004138 $ 0.004138 $ 0.004138 Meer informatie over Radix (XRD) prijs

Radix (XRD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Radix (XRD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XRD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XRD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XRD begrijpt, kun je de live prijs van XRD token verkennen!

