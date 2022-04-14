XPMarket (XPM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XPMarket (XPM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XPMarket (XPM) Informatie XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment. Officiële website: https://xpmarket.com Whitepaper: https://docs.xpmarket.com Block explorer: https://xrpscan.com/account/rXPMxBeefHGxx2K7g5qmmWq3gFsgawkoa

XPMarket (XPM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XPMarket (XPM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.33M $ 10.33M $ 10.33M Hoogste ooit: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Laagste ooit: $ 0.02028722592185617 $ 0.02028722592185617 $ 0.02028722592185617 Huidige prijs: $ 0.02065 $ 0.02065 $ 0.02065 Meer informatie over XPMarket (XPM) prijs

XPMarket (XPM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XPMarket (XPM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XPM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XPM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XPM begrijpt, kun je de live prijs van XPM token verkennen!

