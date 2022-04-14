Xpense (XPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Xpense (XPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Xpense (XPE) Informatie Xpense, symbolized as XPE, is the official token for XeggeX cryptocurrency exchange. It's primary utility is to facilitate user interactions on the XeggeX exchange. This extends beyond mere transactions; XPE holders enjoy benefits that enhance their trading experiences. The overarching aim is to provide a seamless, secure, and efficient trading environment. Officiële website: https://xpense.network Whitepaper: https://xpense.network/xpense.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x88691f292b76bf4d2caa5678a54515fae77c33af

Xpense (XPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Xpense (XPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 30.81M $ 30.81M $ 30.81M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 197.19K $ 197.19K $ 197.19K Hoogste ooit: $ 0.358 $ 0.358 $ 0.358 Laagste ooit: $ 0.000588238042360262 $ 0.000588238042360262 $ 0.000588238042360262 Huidige prijs: $ 0.0064 $ 0.0064 $ 0.0064 Meer informatie over Xpense (XPE) prijs

Xpense (XPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Xpense (XPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XPE begrijpt, kun je de live prijs van XPE token verkennen!

