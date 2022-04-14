XOCIETY (XO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XOCIETY (XO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XOCIETY (XO) Informatie XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device. XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device. Officiële website: https://xociety.io/ Whitepaper: https://xociety.notion.site/XOCIETY-Whitepaper-1cfe35708fa280b0b9f9dba866041515 Block explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x90f9eb95f62d31fbe2179313547e360db86d88d2399103a94286291b63f469ba::xo::XO/txs Koop nu XO!

XOCIETY (XO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XOCIETY (XO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.29M $ 18.29M $ 18.29M Hoogste ooit: $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.003658 $ 0.003658 $ 0.003658 Meer informatie over XOCIETY (XO) prijs

XOCIETY (XO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XOCIETY (XO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XO begrijpt, kun je de live prijs van XO token verkennen!

Hoe koop je XO? Wil je XOCIETY (XO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om XO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je XO koopt op MEXC!

XOCIETY (XO) Prijsgeschiedenis Door de XO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XO Wil je weten waar je XO naartoe gaat? Onze XO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XO token!

