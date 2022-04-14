Neurai (XNA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Neurai (XNA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Neurai (XNA) Informatie Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets. Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets. Officiële website: https://neurai.org Block explorer: https://neuraiexplorer.com Koop nu XNA!

Neurai (XNA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Neurai (XNA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Totale voorraad: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Circulerende voorraad: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Hoogste ooit: $ 0.00754 $ 0.00754 $ 0.00754 Laagste ooit: $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 Huidige prijs: $ 0.00013 $ 0.00013 $ 0.00013 Meer informatie over Neurai (XNA) prijs

Neurai (XNA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Neurai (XNA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XNA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XNA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XNA begrijpt, kun je de live prijs van XNA token verkennen!

Hoe koop je XNA? Wil je Neurai (XNA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om XNA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je XNA koopt op MEXC!

Neurai (XNA) Prijsgeschiedenis Door de XNA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XNA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XNA Wil je weten waar je XNA naartoe gaat? Onze XNA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XNA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!