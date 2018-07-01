Mixin (XIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mixin (XIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mixin (XIN) Informatie Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized Officiële website: https://mixin.one/ Whitepaper: https://mixin.one/assets/Mixin-Draft-2018-07-01.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/4s4H5v4TXpmS4Ss66nxcCLgxrU5nunuwtkQceinZfGuw

Mixin (XIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mixin (XIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 94.77M $ 94.77M $ 94.77M Hoogste ooit: $ 399 $ 399 $ 399 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 94.77 $ 94.77 $ 94.77 Meer informatie over Mixin (XIN) prijs

Mixin (XIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mixin (XIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XIN begrijpt, kun je de live prijs van XIN token verkennen!

Hoe koop je XIN? Wil je Mixin (XIN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om XIN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je XIN koopt op MEXC!

Mixin (XIN) Prijsgeschiedenis Door de XIN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XIN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XIN Wil je weten waar je XIN naartoe gaat? Onze XIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XIN token!

