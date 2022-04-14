Electra Protocol (XEP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Electra Protocol (XEP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Electra Protocol (XEP) Informatie XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future Officiële website: https://electraprotocol.com Whitepaper: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ Block explorer: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 Koop nu XEP!

Electra Protocol (XEP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Electra Protocol (XEP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Totale voorraad: $ 18.27B $ 18.27B $ 18.27B Circulerende voorraad: $ 18.27B $ 18.27B $ 18.27B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M Hoogste ooit: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 Laagste ooit: $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 Huidige prijs: $ 0.0001948 $ 0.0001948 $ 0.0001948 Meer informatie over Electra Protocol (XEP) prijs

Electra Protocol (XEP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Electra Protocol (XEP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XEP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XEP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XEP begrijpt, kun je de live prijs van XEP token verkennen!

Electra Protocol (XEP) Prijsgeschiedenis Door de XEP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XEP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XEP Wil je weten waar je XEP naartoe gaat? Onze XEP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XEP token!

