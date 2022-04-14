XEN Crypto (XEN) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in XEN Crypto (XEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
XEN Crypto (XEN) Informatie

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

Officiële website:
https://xen.network/mainnet
Whitepaper:
https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper
Block explorer:
https://etherscan.io/address/0x06450dEe7FD2Fb8E39061434BAbCFC05599a6Fb8

XEN Crypto (XEN) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XEN Crypto (XEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totale voorraad:
$ 226.77T
$ 226.77T$ 226.77T
Circulerende voorraad:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M
Hoogste ooit:
$ 0.01819
$ 0.01819$ 0.01819
Laagste ooit:
$ 0.000000021108767917
$ 0.000000021108767917$ 0.000000021108767917
Huidige prijs:
$ 0.00000002777
$ 0.00000002777$ 0.00000002777

XEN Crypto (XEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van XEN Crypto (XEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal XEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel XEN tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van XEN begrijpt, kun je de live prijs van XEN token verkennen!

Hoe koop je XEN?

Wil je XEN Crypto (XEN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om XEN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

XEN Crypto (XEN) Prijsgeschiedenis

Door de XEN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van XEN

Wil je weten waar je XEN naartoe gaat? Onze XEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

