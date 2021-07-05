XEC (XEC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XEC (XEC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XEC (XEC) Informatie eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains. Officiële website: https://e.cash/ Whitepaper: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Block explorer: https://explorer.e.cash/

XEC (XEC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XEC (XEC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 358.23M $ 358.23M $ 358.23M Totale voorraad: $ 19.92T $ 19.92T $ 19.92T Circulerende voorraad: $ 19.92T $ 19.92T $ 19.92T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 377.58M $ 377.58M $ 377.58M Hoogste ooit: $ 0.00038744 $ 0.00038744 $ 0.00038744 Laagste ooit: $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 Huidige prijs: $ 0.00001798 $ 0.00001798 $ 0.00001798 Meer informatie over XEC (XEC) prijs

XEC (XEC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XEC (XEC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XEC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XEC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XEC begrijpt, kun je de live prijs van XEC token verkennen!

Hoe koop je XEC? Wil je XEC (XEC) toevoegen aan je portfolio?

XEC (XEC) Prijsgeschiedenis Door de XEC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XEC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XEC Wil je weten waar je XEC naartoe gaat? Onze XEC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XEC token!

