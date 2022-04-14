XCarnival (XCV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XCarnival (XCV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XCarnival (XCV) Informatie XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It's also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana. Officiële website: https://xcarnival.fi/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8

XCarnival (XCV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XCarnival (XCV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 804.87K $ 804.87K $ 804.87K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 790.64M $ 790.64M $ 790.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Hoogste ooit: $ 2.063 $ 2.063 $ 2.063 Laagste ooit: $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 Huidige prijs: $ 0.001018 $ 0.001018 $ 0.001018 Meer informatie over XCarnival (XCV) prijs

XCarnival (XCV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XCarnival (XCV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XCV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XCV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XCV begrijpt, kun je de live prijs van XCV token verkennen!

XCarnival (XCV) Prijsgeschiedenis Door de XCV prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XCV prijsgeschiedenis!

