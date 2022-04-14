Chainge (XCHNG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chainge (XCHNG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chainge (XCHNG) Informatie $XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume. Officiële website: https://www.chainge.finance/ Whitepaper: https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/ Block explorer: http://fsnex.com

Chainge (XCHNG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chainge (XCHNG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 929.13K $ 929.13K $ 929.13K Totale voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Circulerende voorraad: $ 474.05M $ 474.05M $ 474.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Hoogste ooit: $ 0.27548 $ 0.27548 $ 0.27548 Laagste ooit: $ 0.001490421308145937 $ 0.001490421308145937 $ 0.001490421308145937 Huidige prijs: $ 0.00196 $ 0.00196 $ 0.00196 Meer informatie over Chainge (XCHNG) prijs

Chainge (XCHNG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chainge (XCHNG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XCHNG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XCHNG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XCHNG begrijpt, kun je de live prijs van XCHNG token verkennen!

Chainge (XCHNG) Prijsgeschiedenis Door de XCHNG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XCHNG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XCHNG Wil je weten waar je XCHNG naartoe gaat? Onze XCHNG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XCHNG token!

