Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. Officiële website: https://www.chia.net/ Whitepaper: https://docs.chia.net/green-paper-abstract/ Block explorer: https://www.spacescan.io/

Chia Network (XCH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chia Network (XCH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 130.17M $ 130.17M $ 130.17M Totale voorraad: $ 33.19M $ 33.19M $ 33.19M Circulerende voorraad: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 299.79M $ 299.79M $ 299.79M Hoogste ooit: $ 2,751 $ 2,751 $ 2,751 Laagste ooit: $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 Huidige prijs: $ 9.032 $ 9.032 $ 9.032 Meer informatie over Chia Network (XCH) prijs

Chia Network (XCH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chia Network (XCH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XCH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XCH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XCH begrijpt, kun je de live prijs van XCH token verkennen!

Chia Network (XCH) Prijsgeschiedenis Door de XCH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XCH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XCH Wil je weten waar je XCH naartoe gaat? Onze XCH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XCH token!

