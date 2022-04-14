Tether Gold (XAUT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tether Gold (XAUT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tether Gold (XAUT) Informatie XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. Officiële website: https://gold.tether.to/ Whitepaper: https://gold.tether.to/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 Koop nu XAUT!

Tether Gold (XAUT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tether Gold (XAUT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 934.43M $ 934.43M $ 934.43M Totale voorraad: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K Circulerende voorraad: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 934.43M $ 934.43M $ 934.43M Hoogste ooit: $ 3,799 $ 3,799 $ 3,799 Laagste ooit: $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 Huidige prijs: $ 3,790.43 $ 3,790.43 $ 3,790.43 Meer informatie over Tether Gold (XAUT) prijs

Tether Gold (XAUT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tether Gold (XAUT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XAUT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XAUT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XAUT begrijpt, kun je de live prijs van XAUT token verkennen!

Hoe koop je XAUT? Wil je Tether Gold (XAUT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om XAUT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je XAUT koopt op MEXC!

Tether Gold (XAUT) Prijsgeschiedenis Door de XAUT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XAUT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XAUT Wil je weten waar je XAUT naartoe gaat? Onze XAUT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XAUT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!