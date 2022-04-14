WX Network (WX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WX Network (WX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WX Network (WX) Informatie Protocol token of WX Network: decentralized cryptocurrency exchange with integrated: wallet, bridge, AMM pools and staking. Protocol token of WX Network: decentralized cryptocurrency exchange with integrated: wallet, bridge, AMM pools and staking. Officiële website: https://wx.network/ Whitepaper: https://github.com/waves-exchange/wx-token/raw/master/wx-protocol-lightpaper-1.0.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/GwUayReXTeCxyiCwqfLMSfEbeu5z4QAXfLDBjagN3hf1 Koop nu WX!

WX Network (WX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WX Network (WX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 863.85M $ 863.85M $ 863.85M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.72M $ 8.72M $ 8.72M Hoogste ooit: $ 0.05998 $ 0.05998 $ 0.05998 Laagste ooit: $ 0.003521073738223498 $ 0.003521073738223498 $ 0.003521073738223498 Huidige prijs: $ 0.00872 $ 0.00872 $ 0.00872 Meer informatie over WX Network (WX) prijs

WX Network (WX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WX Network (WX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WX begrijpt, kun je de live prijs van WX token verkennen!

WX Network (WX) Prijsgeschiedenis Door de WX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WX Wil je weten waar je WX naartoe gaat? Onze WX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WX token!

