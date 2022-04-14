Waltonchain Autonomy (WTA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Waltonchain Autonomy (WTA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Waltonchain Autonomy (WTA) Informatie WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain's algorithm and shares Waltonchain's hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data. Officiële website: https://www.waltonchain.org/#/en Whitepaper: https://www.waltonchain.org/#/en/wta/greenPaper Block explorer: https://wta.waltonchain.pro/#/home

Waltonchain Autonomy (WTA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Waltonchain Autonomy (WTA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.40K $ 55.40K $ 55.40K Hoogste ooit: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0001108 $ 0.0001108 $ 0.0001108 Meer informatie over Waltonchain Autonomy (WTA) prijs

Waltonchain Autonomy (WTA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Waltonchain Autonomy (WTA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WTA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WTA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WTA begrijpt, kun je de live prijs van WTA token verkennen!

