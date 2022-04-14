Wall Street Memes (WSM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wall Street Memes (WSM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wall Street Memes (WSM) Informatie Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet's triumph over rampant capitalism. Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet's triumph over rampant capitalism. Officiële website: https://wallstmemes.com/en/ Whitepaper: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735

Wall Street Memes (WSM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wall Street Memes (WSM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 917.83K $ 917.83K $ 917.83K Totale voorraad: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B Circulerende voorraad: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 975.00K $ 975.00K $ 975.00K Hoogste ooit: $ 0.07977 $ 0.07977 $ 0.07977 Laagste ooit: $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 Huidige prijs: $ 0.0004875 $ 0.0004875 $ 0.0004875 Meer informatie over Wall Street Memes (WSM) prijs

Wall Street Memes (WSM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wall Street Memes (WSM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WSM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WSM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WSM begrijpt, kun je de live prijs van WSM token verkennen!

Hoe koop je WSM? Wil je Wall Street Memes (WSM) toevoegen aan je portfolio?

Wall Street Memes (WSM) Prijsgeschiedenis Door de WSM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van WSM Wil je weten waar je WSM naartoe gaat? Onze WSM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

