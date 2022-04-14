WeSendit (WSI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WeSendit (WSI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WeSendit (WSI) Informatie WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn't just a cryptocurrency; it's a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. Officiële website: https://wesendit.io Whitepaper: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Block explorer: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48

WeSendit (WSI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WeSendit (WSI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 752.89K $ 752.89K $ 752.89K Totale voorraad: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Circulerende voorraad: $ 800.95M $ 800.95M $ 800.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Hoogste ooit: $ 0.06667 $ 0.06667 $ 0.06667 Laagste ooit: $ 0.000950090757910965 $ 0.000950090757910965 $ 0.000950090757910965 Huidige prijs: $ 0.00094 $ 0.00094 $ 0.00094 Meer informatie over WeSendit (WSI) prijs

WeSendit (WSI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WeSendit (WSI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WSI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WSI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WSI begrijpt, kun je de live prijs van WSI token verkennen!

WeSendit (WSI) Prijsgeschiedenis Door de WSI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WSI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WSI Wil je weten waar je WSI naartoe gaat? Onze WSI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WSI token!

