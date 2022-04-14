NFT Worlds (WRLD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NFT Worlds (WRLD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NFT Worlds (WRLD) Informatie NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. Officiële website: https://www.nftworlds.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 Koop nu WRLD!

NFT Worlds (WRLD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NFT Worlds (WRLD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 712.09M $ 712.09M $ 712.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Hoogste ooit: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 Laagste ooit: $ 0.003379769586845409 $ 0.003379769586845409 $ 0.003379769586845409 Huidige prijs: $ 0.003986 $ 0.003986 $ 0.003986 Meer informatie over NFT Worlds (WRLD) prijs

NFT Worlds (WRLD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NFT Worlds (WRLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WRLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WRLD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WRLD begrijpt, kun je de live prijs van WRLD token verkennen!

Hoe koop je WRLD? Wil je NFT Worlds (WRLD) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om WRLD te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je WRLD koopt op MEXC!

NFT Worlds (WRLD) Prijsgeschiedenis Door de WRLD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WRLD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WRLD Wil je weten waar je WRLD naartoe gaat? Onze WRLD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WRLD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!