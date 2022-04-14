Wombat Exchange (WOM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wombat Exchange (WOM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wombat Exchange (WOM) Informatie Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield. Officiële website: https://wombat.exchange Whitepaper: https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB

Wombat Exchange (WOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wombat Exchange (WOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 146.79K $ 146.79K $ 146.79K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 58.53M $ 58.53M $ 58.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Hoogste ooit: $ 0.2298 $ 0.2298 $ 0.2298 Laagste ooit: $ 0.002020343999696185 $ 0.002020343999696185 $ 0.002020343999696185 Huidige prijs: $ 0.002508 $ 0.002508 $ 0.002508 Meer informatie over Wombat Exchange (WOM) prijs

Wombat Exchange (WOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wombat Exchange (WOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOM begrijpt, kun je de live prijs van WOM token verkennen!

Wombat Exchange (WOM) Prijsgeschiedenis Door de WOM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WOM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WOM Wil je weten waar je WOM naartoe gaat? Onze WOM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WOM token!

