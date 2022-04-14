Landwolf (WOLF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Landwolf (WOLF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Landwolf (WOLF) Informatie Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto. Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto. Officiële website: https://www.landwolfavax.com/ Block explorer: https://snowtrace.io/token/0x4f94b8aef08c92fefe416af073f1df1e284438ec Koop nu WOLF!

Landwolf (WOLF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Landwolf (WOLF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Hoogste ooit: $ 0.000085499 $ 0.000085499 $ 0.000085499 Laagste ooit: $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 Huidige prijs: $ 0.000002323 $ 0.000002323 $ 0.000002323 Meer informatie over Landwolf (WOLF) prijs

Landwolf (WOLF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Landwolf (WOLF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOLF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOLF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOLF begrijpt, kun je de live prijs van WOLF token verkennen!

Hoe koop je WOLF? Wil je Landwolf (WOLF) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om WOLF te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je WOLF koopt op MEXC!

Landwolf (WOLF) Prijsgeschiedenis Door de WOLF prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WOLF prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WOLF Wil je weten waar je WOLF naartoe gaat? Onze WOLF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WOLF token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!