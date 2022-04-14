World of Dypians (WOD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in World of Dypians (WOD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

World of Dypians (WOD) Informatie World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience. World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience. Officiële website: https://www.worldofdypians.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit Block explorer: https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8 Koop nu WOD!

World of Dypians (WOD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor World of Dypians (WOD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.41M $ 33.41M $ 33.41M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 288.77M $ 288.77M $ 288.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 115.68M $ 115.68M $ 115.68M Hoogste ooit: $ 0.3123 $ 0.3123 $ 0.3123 Laagste ooit: $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 Huidige prijs: $ 0.11568 $ 0.11568 $ 0.11568 Meer informatie over World of Dypians (WOD) prijs

World of Dypians (WOD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van World of Dypians (WOD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOD begrijpt, kun je de live prijs van WOD token verkennen!

