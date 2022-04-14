Winnerz (WNZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Winnerz (WNZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Winnerz (WNZ) Informatie Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain. Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain. Officiële website: https://en.winnerz.win/ Whitepaper: https://winnerz.win/asset/whitepaper/WINNERZ_whitepaper_en.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x02795795196f563fdafce8dd97fca4871ded51c3 Koop nu WNZ!

Winnerz (WNZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Winnerz (WNZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 303.28K $ 303.28K $ 303.28K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 213.63M $ 213.63M $ 213.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.20M $ 14.20M $ 14.20M Hoogste ooit: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 Laagste ooit: $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 Huidige prijs: $ 0.0014197 $ 0.0014197 $ 0.0014197 Meer informatie over Winnerz (WNZ) prijs

Winnerz (WNZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Winnerz (WNZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WNZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WNZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WNZ begrijpt, kun je de live prijs van WNZ token verkennen!

