Wicrypt (WNT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wicrypt (WNT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wicrypt (WNT) Informatie The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! Officiële website: https://wicrypt.com/ Whitepaper: https://whitepaper.wicrypt.com/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689 Koop nu WNT!

Wicrypt (WNT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wicrypt (WNT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 377.32K $ 377.32K $ 377.32K Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 26.12M $ 26.12M $ 26.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Hoogste ooit: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Laagste ooit: $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 Huidige prijs: $ 0.014443 $ 0.014443 $ 0.014443 Meer informatie over Wicrypt (WNT) prijs

Wicrypt (WNT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wicrypt (WNT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WNT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WNT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WNT begrijpt, kun je de live prijs van WNT token verkennen!

Hoe koop je WNT? Wil je Wicrypt (WNT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om WNT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je WNT koopt op MEXC!

Wicrypt (WNT) Prijsgeschiedenis Door de WNT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WNT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WNT Wil je weten waar je WNT naartoe gaat? Onze WNT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WNT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!