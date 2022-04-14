The Winkyverse (WNK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Winkyverse (WNK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Winkyverse (WNK) Informatie The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. Officiële website: https://www.winkyverse.io/ Whitepaper: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome Block explorer: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 Koop nu WNK!

The Winkyverse (WNK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Winkyverse (WNK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 508.55K $ 508.55K $ 508.55K Totale voorraad: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Circulerende voorraad: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 601.45K $ 601.45K $ 601.45K Hoogste ooit: $ 0.0249 $ 0.0249 $ 0.0249 Laagste ooit: $ 0.000092020436538883 $ 0.000092020436538883 $ 0.000092020436538883 Huidige prijs: $ 0.00009253 $ 0.00009253 $ 0.00009253 Meer informatie over The Winkyverse (WNK) prijs

The Winkyverse (WNK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Winkyverse (WNK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WNK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WNK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WNK begrijpt, kun je de live prijs van WNK token verkennen!

Hoe koop je WNK? Wil je The Winkyverse (WNK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om WNK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je WNK koopt op MEXC!

The Winkyverse (WNK) Prijsgeschiedenis Door de WNK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WNK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WNK Wil je weten waar je WNK naartoe gaat? Onze WNK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WNK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!