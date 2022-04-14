Nine Chronicles (WNCG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nine Chronicles (WNCG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nine Chronicles (WNCG) Informatie Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). Officiële website: https://nine-chronicles.com/ Whitepaper: https://gold.nine-chronicles.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 Koop nu WNCG!

Nine Chronicles (WNCG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nine Chronicles (WNCG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M Totale voorraad: $ 723.79M $ 723.79M $ 723.79M Circulerende voorraad: $ 539.84M $ 539.84M $ 539.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.39M $ 14.39M $ 14.39M Hoogste ooit: $ 4.4157 $ 4.4157 $ 4.4157 Laagste ooit: $ 0.01430225744194066 $ 0.01430225744194066 $ 0.01430225744194066 Huidige prijs: $ 0.01439 $ 0.01439 $ 0.01439 Meer informatie over Nine Chronicles (WNCG) prijs

Nine Chronicles (WNCG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nine Chronicles (WNCG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WNCG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WNCG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WNCG begrijpt, kun je de live prijs van WNCG token verkennen!

Hoe koop je WNCG? Wil je Nine Chronicles (WNCG) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om WNCG te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je WNCG koopt op MEXC!

Nine Chronicles (WNCG) Prijsgeschiedenis Door de WNCG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WNCG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WNCG Wil je weten waar je WNCG naartoe gaat? Onze WNCG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WNCG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!