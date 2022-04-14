WorldMobileToken (WMTX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WorldMobileToken (WMTX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WorldMobileToken (WMTX) Informatie World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone. Officiële website: https://worldmobile.io Whitepaper: https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WorldMobileToken (WMTX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 152.08M $ 152.08M $ 152.08M Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 702.77M $ 702.77M $ 702.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 432.80M $ 432.80M $ 432.80M Hoogste ooit: $ 0.6453 $ 0.6453 $ 0.6453 Laagste ooit: $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 Huidige prijs: $ 0.2164 $ 0.2164 $ 0.2164 Meer informatie over WorldMobileToken (WMTX) prijs

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WorldMobileToken (WMTX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WMTX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WMTX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WMTX begrijpt, kun je de live prijs van WMTX token verkennen!

WorldMobileToken (WMTX) Prijsgeschiedenis Door de WMTX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WMTX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WMTX Wil je weten waar je WMTX naartoe gaat? Onze WMTX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WMTX token!

