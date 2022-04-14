Common Wealth (WLTH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Common Wealth (WLTH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Common Wealth (WLTH) Informatie Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. Officiële website: http://joincommonwealth.xyz Whitepaper: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper Block explorer: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d

Common Wealth (WLTH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Common Wealth (WLTH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M Totale voorraad: $ 978.19M $ 978.19M $ 978.19M Circulerende voorraad: $ 867.22M $ 867.22M $ 867.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M Hoogste ooit: $ 0.25419 $ 0.25419 $ 0.25419 Laagste ooit: $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 Huidige prijs: $ 0.00603 $ 0.00603 $ 0.00603 Meer informatie over Common Wealth (WLTH) prijs

Common Wealth (WLTH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Common Wealth (WLTH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WLTH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WLTH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WLTH begrijpt, kun je de live prijs van WLTH token verkennen!

