BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live WLFI prijs vandaag is 0.1152 USD. Volg realtime WLFI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WLFI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live WLFI prijs vandaag is 0.1152 USD. Volg realtime WLFI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WLFI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over WLFI

WLFI Prijsinformatie

Wat is WLFI

WLFI whitepaper

WLFI officiële website

WLFI tokenomie

WLFI Prijsvoorspelling

WLFI Geschiedenis

WLFI koopgids

WLFI-naar-Fiat valutaconversie

WLFI spot

WLFI USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

WLFI logo

WLFI koers(WLFI)

1 WLFI naar USD live prijs:

$0.115
$0.115$0.115
+1.76%1D
USD
WLFI (WLFI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:01:28 (UTC+8)

WLFI (WLFI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.1055
$ 0.1055$ 0.1055
24u laag
$ 0.123
$ 0.123$ 0.123
24u hoog

$ 0.1055
$ 0.1055$ 0.1055

$ 0.123
$ 0.123$ 0.123

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643$ 0.09151658544301643

-1.46%

+1.76%

-24.02%

-24.02%

WLFI (WLFI) real-time prijs is $ 0.1152. De afgelopen 24 uur werd er WLFI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.1055 en een hoogtepunt van $ 0.123, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WLFI hoogste prijs aller tijden is $ 0.4600440080440167, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.09151658544301643 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WLFI met -1.46% veranderd in het afgelopen uur, +1.76% in de afgelopen 24 uur en -24.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WLFI (WLFI) Marktinformatie

No.35

$ 2.83B
$ 2.83B$ 2.83B

$ 11.38M
$ 11.38M$ 11.38M

$ 11.52B
$ 11.52B$ 11.52B

24.57B
24.57B 24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

24.57%

0.08%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van WLFI is $ 2.83B, met een handelsvolume van $ 11.38M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WLFI is 24.57B, met een totale voorraad van 100000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.52B.

WLFI (WLFI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van WLFI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.001989+1.76%
30 dagen$ -0.0838-42.12%
60 dagen$ -0.0787-40.59%
90 dagen$ +0.0652+130.40%
WLFI prijswijziging vandaag

WLFI registreerde vandaag een verandering van $ +0.001989 (+1.76%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

WLFI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0838 (-42.12%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

WLFI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,WLFI zien we een verandering van $ -0.0787 (-40.59%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

WLFI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.0652 (+130.40%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van WLFI (WLFI) bekijken?

Bekijk nu de WLFIprijsgeschiedenispagina.

Wat is WLFI (WLFI)?

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeWLFI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van WLFI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over WLFI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je WLFI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

WLFI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal WLFI (WLFI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je WLFI (WLFI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor WLFI te bekijken.

Bekijk nu de WLFI prijsvoorspelling !

WLFI (WLFI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van WLFI (WLFI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WLFI token !

Hoe koop je WLFI (WLFI)?

Op zoek naar Hoe koop je WLFI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt WLFI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

WLFI naar lokale valuta's

1 WLFI(WLFI) naar VND
3,031.488
1 WLFI(WLFI) naar AUD
A$0.177408
1 WLFI(WLFI) naar GBP
0.087552
1 WLFI(WLFI) naar EUR
0.100224
1 WLFI(WLFI) naar USD
$0.1152
1 WLFI(WLFI) naar MYR
RM0.482688
1 WLFI(WLFI) naar TRY
4.84992
1 WLFI(WLFI) naar JPY
¥17.6256
1 WLFI(WLFI) naar ARS
ARS$167.929344
1 WLFI(WLFI) naar RUB
9.358848
1 WLFI(WLFI) naar INR
10.210176
1 WLFI(WLFI) naar IDR
Rp1,919.999232
1 WLFI(WLFI) naar PHP
6.781824
1 WLFI(WLFI) naar EGP
￡E.5.458176
1 WLFI(WLFI) naar BRL
R$0.620928
1 WLFI(WLFI) naar CAD
C$0.162432
1 WLFI(WLFI) naar BDT
14.04288
1 WLFI(WLFI) naar NGN
166.2336
1 WLFI(WLFI) naar COP
$444.7872
1 WLFI(WLFI) naar ZAR
R.2.013696
1 WLFI(WLFI) naar UAH
4.847616
1 WLFI(WLFI) naar TZS
T.Sh.283.0464
1 WLFI(WLFI) naar VES
Bs25.6896
1 WLFI(WLFI) naar CLP
$108.9792
1 WLFI(WLFI) naar PKR
Rs32.569344
1 WLFI(WLFI) naar KZT
60.37632
1 WLFI(WLFI) naar THB
฿3.746304
1 WLFI(WLFI) naar TWD
NT$3.560832
1 WLFI(WLFI) naar AED
د.إ0.422784
1 WLFI(WLFI) naar CHF
Fr0.093312
1 WLFI(WLFI) naar HKD
HK$0.895104
1 WLFI(WLFI) naar AMD
֏44.06976
1 WLFI(WLFI) naar MAD
.د.م1.072512
1 WLFI(WLFI) naar MXN
$2.150784
1 WLFI(WLFI) naar SAR
ريال0.432
1 WLFI(WLFI) naar ETB
Br17.61984
1 WLFI(WLFI) naar KES
KSh14.882688
1 WLFI(WLFI) naar JOD
د.أ0.0816768
1 WLFI(WLFI) naar PLN
0.42624
1 WLFI(WLFI) naar RON
лв0.509184
1 WLFI(WLFI) naar SEK
kr1.103616
1 WLFI(WLFI) naar BGN
лв0.19584
1 WLFI(WLFI) naar HUF
Ft38.878848
1 WLFI(WLFI) naar CZK
2.44224
1 WLFI(WLFI) naar KWD
د.ك0.0353664
1 WLFI(WLFI) naar ILS
0.376704
1 WLFI(WLFI) naar BOB
Bs0.796032
1 WLFI(WLFI) naar AZN
0.19584
1 WLFI(WLFI) naar TJS
SM1.062144
1 WLFI(WLFI) naar GEL
0.313344
1 WLFI(WLFI) naar AOA
Kz105.10848
1 WLFI(WLFI) naar BHD
.د.ب0.0433152
1 WLFI(WLFI) naar BMD
$0.1152
1 WLFI(WLFI) naar DKK
kr0.7488
1 WLFI(WLFI) naar HNL
L3.034368
1 WLFI(WLFI) naar MUR
5.301504
1 WLFI(WLFI) naar NAD
$2.003328
1 WLFI(WLFI) naar NOK
kr1.176192
1 WLFI(WLFI) naar NZD
$0.203904
1 WLFI(WLFI) naar PAB
B/.0.1152
1 WLFI(WLFI) naar PGK
K0.4896
1 WLFI(WLFI) naar QAR
ر.ق0.419328
1 WLFI(WLFI) naar RSD
дин.11.758464
1 WLFI(WLFI) naar UZS
soʻm1,371.428352
1 WLFI(WLFI) naar ALL
L9.689472
1 WLFI(WLFI) naar ANG
ƒ0.206208
1 WLFI(WLFI) naar AWG
ƒ0.206208
1 WLFI(WLFI) naar BBD
$0.2304
1 WLFI(WLFI) naar BAM
KM0.19584
1 WLFI(WLFI) naar BIF
Fr339.7248
1 WLFI(WLFI) naar BND
$0.14976
1 WLFI(WLFI) naar BSD
$0.1152
1 WLFI(WLFI) naar JMD
$18.493056
1 WLFI(WLFI) naar KHR
462.650112
1 WLFI(WLFI) naar KMF
Fr49.0752
1 WLFI(WLFI) naar LAK
2,504.347776
1 WLFI(WLFI) naar LKR
රු35.110656
1 WLFI(WLFI) naar MDL
L1.973376
1 WLFI(WLFI) naar MGA
Ar518.9184
1 WLFI(WLFI) naar MOP
P0.9216
1 WLFI(WLFI) naar MVR
1.77408
1 WLFI(WLFI) naar MWK
MK199.999872
1 WLFI(WLFI) naar MZN
MT7.36704
1 WLFI(WLFI) naar NPR
रु16.342272
1 WLFI(WLFI) naar PYG
816.9984
1 WLFI(WLFI) naar RWF
Fr167.1552
1 WLFI(WLFI) naar SBD
$0.948096
1 WLFI(WLFI) naar SCR
1.54944
1 WLFI(WLFI) naar SRD
$4.4352
1 WLFI(WLFI) naar SVC
$1.008
1 WLFI(WLFI) naar SZL
L2.00448
1 WLFI(WLFI) naar TMT
m0.404352
1 WLFI(WLFI) naar TND
د.ت0.3384576
1 WLFI(WLFI) naar TTD
$0.781056
1 WLFI(WLFI) naar UGX
Sh401.3568
1 WLFI(WLFI) naar XAF
Fr65.7792
1 WLFI(WLFI) naar XCD
$0.31104
1 WLFI(WLFI) naar XOF
Fr65.7792
1 WLFI(WLFI) naar XPF
Fr11.8656
1 WLFI(WLFI) naar BWP
P1.5552
1 WLFI(WLFI) naar BZD
$0.231552
1 WLFI(WLFI) naar CVE
$11.074176
1 WLFI(WLFI) naar DJF
Fr20.3904
1 WLFI(WLFI) naar DOP
$7.402752
1 WLFI(WLFI) naar DZD
د.ج15.07392
1 WLFI(WLFI) naar FJD
$0.262656
1 WLFI(WLFI) naar GNF
Fr1,001.664
1 WLFI(WLFI) naar GTQ
Q0.882432
1 WLFI(WLFI) naar GYD
$24.09984
1 WLFI(WLFI) naar ISK
kr14.6304

WLFI bron

Voor een beter begrip van WLFI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van WLFI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over WLFI

Hoeveel is WLFI (WLFI) vandaag waard?
De live WLFI prijs in USD is 0.1152 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WLFI naar USD prijs?
De huidige prijs van WLFI naar USD is $ 0.1152. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van WLFI?
De marktkapitalisatie van WLFI is $ 2.83B USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WLFI?
De circulerende voorraad van WLFI is 24.57B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WLFI?
WLFI bereikte een ATH-prijs van 0.4600440080440167 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WLFI?
WLFI zag een ATL-prijs van 0.09151658544301643 USD.
Wat is het handelsvolume van WLFI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WLFI is $ 11.38M USD.
Zal WLFI dit jaar hoger gaan?
WLFI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WLFI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:01:28 (UTC+8)

WLFI (WLFI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,443.24
$101,443.24$101,443.24

-1.68%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,278.38
$3,278.38$3,278.38

-6.52%

Solana logo

Solana

SOL

$155.07
$155.07$155.07

-3.96%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1712
$1.1712$1.1712

+680.80%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,443.24
$101,443.24$101,443.24

-1.68%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,278.38
$3,278.38$3,278.38

-6.52%

Solana logo

Solana

SOL

$155.07
$155.07$155.07

-3.96%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2142
$2.2142$2.2142

-2.97%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16157
$0.16157$0.16157

-1.43%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4403
$0.4403$0.4403

+780.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4403
$0.4403$0.4403

+780.60%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1712
$1.1712$1.1712

+680.80%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12194
$0.12194$0.12194

+694.91%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000687
$0.000000000687$0.000000000687

+698.83%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2248
$0.2248$0.2248

+243.20%