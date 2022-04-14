WINR Protocol (WINR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WINR Protocol (WINR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WINR Protocol (WINR) Informatie WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products. WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products. Officiële website: https://winr.games/ Whitepaper: https://docs.winr.games/ Block explorer: https://arbiscan.io/address/0xD77B108d4f6cefaa0Cae9506A934e825BEccA46E

WINR Protocol (WINR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WINR Protocol (WINR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 738.04M $ 738.04M $ 738.04M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.24M $ 8.24M $ 8.24M Hoogste ooit: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 Laagste ooit: $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 Huidige prijs: $ 0.00907 $ 0.00907 $ 0.00907 Meer informatie over WINR Protocol (WINR) prijs

WINR Protocol (WINR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WINR Protocol (WINR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WINR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WINR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WINR begrijpt, kun je de live prijs van WINR token verkennen!

Hoe koop je WINR? Wil je WINR Protocol (WINR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om WINR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

WINR Protocol (WINR) Prijsgeschiedenis Door de WINR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WINR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WINR Wil je weten waar je WINR naartoe gaat? Onze WINR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WINR token!

