WING (WING) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WING (WING), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WING (WING) Informatie Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts. Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts. Officiële website: https://wing.finance/ Whitepaper: https://docs.wing.finance/ Block explorer: https://explorer.ont.io/ Koop nu WING!

WING (WING) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WING (WING), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 709.71K $ 709.71K $ 709.71K Totale voorraad: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Circulerende voorraad: $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Hoogste ooit: $ 172.2715 $ 172.2715 $ 172.2715 Laagste ooit: $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 Huidige prijs: $ 0.1357 $ 0.1357 $ 0.1357 Meer informatie over WING (WING) prijs

WING (WING) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WING (WING) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WING tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WING tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WING begrijpt, kun je de live prijs van WING token verkennen!

Hoe koop je WING? Wil je WING (WING) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om WING te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je WING koopt op MEXC!

WING (WING) Prijsgeschiedenis Door de WING prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WING prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WING Wil je weten waar je WING naartoe gaat? Onze WING prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WING token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!