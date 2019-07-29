WINK (WIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WINK (WIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WINK (WIN) Informatie The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc. The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc. Officiële website: https://winklink.org/ Whitepaper: https://winklink.org/WinkLink%20white%20paper.pdf Block explorer: https://tronscan.org/#/token20/TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 Koop nu WIN!

WINK (WIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WINK (WIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.48M $ 49.48M $ 49.48M Totale voorraad: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B Circulerende voorraad: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.48M $ 49.48M $ 49.48M Hoogste ooit: $ 0.0029731 $ 0.0029731 $ 0.0029731 Laagste ooit: $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 Huidige prijs: $ 0.00004979 $ 0.00004979 $ 0.00004979 Meer informatie over WINK (WIN) prijs

WINK (WIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WINK (WIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WIN begrijpt, kun je de live prijs van WIN token verkennen!

WINK (WIN) Prijsgeschiedenis Door de WIN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WIN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WIN Wil je weten waar je WIN naartoe gaat? Onze WIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WIN token!

