Wilder World (WILD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wilder World (WILD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wilder World (WILD) Informatie Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. Officiële website: https://www.wilderworld.com/ Whitepaper: https://wiki.wilderworld.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ Koop nu WILD!

Wilder World (WILD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wilder World (WILD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 108.24M $ 108.24M $ 108.24M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 424.13M $ 424.13M $ 424.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 127.60M $ 127.60M $ 127.60M Hoogste ooit: $ 7.418 $ 7.418 $ 7.418 Laagste ooit: $ 0.07481866 $ 0.07481866 $ 0.07481866 Huidige prijs: $ 0.2552 $ 0.2552 $ 0.2552 Meer informatie over Wilder World (WILD) prijs

Wilder World (WILD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wilder World (WILD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WILD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WILD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WILD begrijpt, kun je de live prijs van WILD token verkennen!

Hoe koop je WILD? Wil je Wilder World (WILD) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om WILD te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je WILD koopt op MEXC!

Wilder World (WILD) Prijsgeschiedenis Door de WILD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de WILD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van WILD Wil je weten waar je WILD naartoe gaat? Onze WILD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WILD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!